Multiple Skleroz isimli hastalığın halk arasında bilinen ismi MS hastalığıdır. MS hastası olan kişilerde kaslarda güçsüzlük, görmede bozukluk, konuşma bozukluğu, dengesizlik, kısmi felç, hareket aksaklığı gibi çeşitli belirtiler görülebilir. Beyinde bulunan sini tellerinin çevresindeki koruyucu kılıfta bir hasar oluşması sonucunda gelişen bu hastalık ile ilgili daha çok farkındalık oluşmakta ve çeşitli gelişmeler kaydedilmektedir.

MS hastalığı nedir?

Beyin ve omurilikte bulunan sinirsel sinyallerin taşındığı sinir tellerinin her birinin dışında koruyucu bir kılıf olan myelin kılıf bulunur. Miyelin kılıfın hasar görmesinin sonucunda meydana gelen bir sinir sistemi hastalığı olarak tanımlanabilir. Miyelin kılıf tabakası üzerindeki fiziksel hasarın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Miyelin kılıf zarar gördüğü takdirde sinirsel iletilerde aksaklıklar, yavaşlamalar oluşabilir veya iletim hiç gerçekleşmez bu şekilde MS hastalığı oluşur.

MS hastalığı belirtileri nelerdir?

- Kas kuvvetinde ve kas becerisinde kayıplar oluşması

- Ağrı

- Ciddi yorgunluk

- Baş dönmesi

- Denge, yürüme ve koordinasyonda sorunlar

- Çift görme veya bulanık görme ya da geçici körlük

- Ayaklarda ve ellerde hissizlik oluşması, karıncalanma

- Kaslarda spazm ve kasılmalar oluşması

- Bilişsel sorunlar

- Cinsel sorunlar

- Bağırsak ve mesane sorunları

MS hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

MS hastalığının tam olarak tedavisi bulunamamıştır. MS hastalığı ataklar halinde gelen bir hastalıktır. Tedavide ise bu atakları ve atakların etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar uygulanır. İlaç olarak atakların etkisini azaltabilmek, atak sürelerini kısaltabilmek için yüksek dozda kortizol ilaçları kullanılır.

Sinirsel iltihabın azaltılabilmesi için kortikostreoidler uygulanır. Aynı zamanda kanın sıvı kısmı olan plazma kısmı alınarak kan hücrelerinden ayrılır. Kan hücrelerinin bir albümin ile karıştırılmasının ardından tekrar vücuda konulması ile plazma değişimi yapılır.

Plazma değişimi hastalığın kullanılan steroidlere yanıt vermediği durumlarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Son yıllaradır MS hastalığının seyrini değiştirebilen, hastalığı yatıştırıcı etkisi olan ilaçlar geliştirilmiştir. Yaygın olarak bu olarak da kullanılmaktadır.

MS hastalığı nasıl anlaşılır?

MS hastalığının tanısını koyabilmek kolay değildir. Yani MS hastalığını direkt olarak bildiren bir test yoktur. Bu sebeple MS hastalığı belirtileri gösteren kişilerde farklı bir hastalık olup olmadığının araştırılması da yapıldığı için tanı konulması belirli bir zaman alacaktır. Belirsizlik dönemi olarak adlandırılan bu dönemde tıbbi hikayeler alınır ve fiziksel muayene yapılır.

Ardından doktor nörolojik muayene yapar ve kişinin; görme becerisi, refleksleri, hareketler kontrol edilerek nasıl etkilenildiğine bakılır. Ardından MRI görüntüleme tekniği kullanılarak omurilik ve beyinden görüntü alınır. MRI görüntüsünde, merkezi sinir sisteminde hasarlı doku ve iltihaplı bölgeleri belirlenebilir.

Ardından EEG testi gibi çeşitli testler yapılarak deri, göz, kulak ve beyin arasında sinyallerin nasıl dolaştığı ve ne hızda dolaştığı bu şekilde belirlenir. Eskiden daha sıklıkla yapılan Lombar Ponksiyon testinin yapılması ile birlikte yapılan her bir test, inceleme ve muayene ardından doktorun tümünün incelenmesi ile tanıyı koyar.

MS hastalığı nedenleri nelerdir?

MS hastalığı kişinin kendisine bağlı olmadan, tamamen kişiden bağımsız olarak bağışıklık sisteminin sağlıklı olan vücut dokusuna saldırmış olduğu bir otoimmün hastalıktır. MS hastalığı omurilik ve beyinde bulunan sinir liflerini çevreleyerek koruyan miyelin kılıfa bağışıklık sisteminin zarar vermesi ile ortaya çıkar. Miyelin kılıf elektrik kablolarının üzerinde bulunan yalıtım kaplamasına benzemektedir.

Zarar görmesi halinde sinir lifleri ortaya çıkar ve bu sinirde iletilen mesajlar bu nedenle engellenir ya da yavaşlar. Bunun yanında sinirin kendisi de hasar alabilir. MS hastalarının bu hastalığa neden yakalandıkları henüz tam olarak bilinmese de yapılan araştırmalar çevresel ve genetik faktörlerin etkili olduğunu ileri sürer.

MS hastalığı tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

- Zencefil: İçerdiği yoğun antiinflamatuar maddeler nedeni ile oldukça eski dönemlerden beri insanların tedavi için kullandığı bitkilerden biri zencefildir. Zencefil aynı zamanda güçlü ağrı kesici özelliğe sahiptir. MS hastalarının her gün akşam bal ile karıştırarak tüketmesi önerilmektedir.

- Zerdeçal: Çok fazla faydası olan bu bitki süt ile karıştırılarak ya da yemekler baharat şeklinde konularak tüketilebilir.

- Yeşil Çay: İçerdiği antioksidan özellikleri ile MS hastalığının seyrini yavaşlatır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Papatya Antioksidan özellikleri ve antiinflamatuar özellikleri ile kullanılmalıdır.

- Ayrıca; ayurveda otu, gingko biloba, elma sirkesi ve omega3 kullanılabilir.