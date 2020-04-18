Günümüzde ünlü isimlerinde yakalandığı MS hastalığı en çok merak edilen hastalıklar arasında. MS hastalığının, kişinin sosyal yaşamını ve hareket aktivitesini olumsuz etkilediği yaygın olarak biliniyor.

MS hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Sinirsel sistemde sinir liflerini koruyan miyelin isimli kılıf mevcuttur. Bu kılıf sayesinde liflerin elektrik uyarılarını iletmelerine yardımcı olur. MS de miyelin kılıfı hasara uğramaktadır. Hasar gören bu bölgeler, plak olarak bilinir.

Miyelin, sinir liflerini korumakla beraber görevlerini yerine getirmelerini de sağlar. Miyelin yok olduğunda, hasar gördüğünde sinirlerin beyine giden ve beyinden gelen elektrik uyarıları kesintiye uğrar. Bu durum MS belirtilerine neden olmaktadır.

En belirgin MS belirtileri;

- Halsizlik

- Depresyon

- Yüzde ve vücutta uyuşma

- Karıncalanma

- Hissizlik

- Yorgunluk

- Denge problemleri

- Kas sertleşmesi

- Görme bozuklukları

- Bozuk konuşma

- Bağırsak ve mesane problemleri

- Dengesiz yürüme

- Kısa süreli hafıza problemleri

- Cinsel işlev sorunları

- Isıya hassasiyet ve bellek sorunlardır.

İyi huylu MS belirtileri nelerdir?

İyi huylu MS belirtileri:

- Başlangıçta MR' de çok az lezyon görülmesi

- Hastalığın 25 yaşından önce olması

- Geçirilen ataklardan sonra düzelmenin tama yakın olması

- 2 atak arasındaki sürenin uzun olması

- Hastanın kadın olması avantajlı bir durumdur.

- İlk bulgusu duyusal ya da görmeyle ilgili olanlar

- Başlangıcın sadece tek bölgeden olması

MS hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

MS hastalığı tedavisi kişiye özel olmalıdır. Erken dönemde başlamalıdır. MS ataklarla başlayıp daha sonrada ara vermeden türleri olan bir hastalıktır. MS hastalığının tedavisine gecikmeden başlanması gerekir. Erken dönemde başlanan MS hastalığı tedavisi, hastalığın ileride hasar bırakmasını engelleyici bir etki gösterir. Sürekli MS atağı geçiren hastalara, atakları %30-%40 oranında önleyen koruyucu tedaviler, aşı uygulanır. Çok sık MS atağı geçiren hastalarda atak sayısının azaltılması amacı ile uygulanan tedavilerden biri interferon tedavisidir.

MS hastalığı doğru tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı düzenlemeleri sayesinde kontrol altında tutulabilmektedir. Yorucu etkinlik ve işlerden kaçınmak, sağlıklı ve düzenli beslenmek, hareket etmek, sigara ve alkol tüketimine son vermek, depresyon ve stresten uzak durmak, MS şikayetlerini arttıracak sauna, hamam ve benzeri sıcak ortamlardan uzak durmak ve ılık su ile banyoyu tercih etmek başlıca yaşam tarzı düzenlemeleri arasında yer alır.

MS hastalığı neden olur?

Çevresel faktörler: organik çözücülere, civaya maruz kalma, böcek ilaçları ve radyasyonla temas; etnik köken: Kafkas ve Kuzey Afrika kökenliler de görülebilmektedir. Ayrıca Kuzey Avrupa, Amerika ve Kanada'nın kuzeyinde hastalık yüksek oranda görülürken, ekvator bölgesinde ise düşük oranlarda rastlanmaktadır. Virüslerin etkisi: Herpes, varisella zaster virüslerine maruz kalmak MS hastalığı nedenleri arasında yer almaktadır. Kalıtım: Çevresel tetikleyicilerden etkilenen genetik faktörler bulunmaktadır. Tüm bu etmenlerin yanında:

- Kan ve beyin arasındaki bariyerin hasarı

- Diyet ve vitamin yetmezlikleri

- Alerjik reaksiyonlar

- Anne karnında oluşan biyokimyasal olaylar

MS hastalığı arasında yer almaktadır.

MS hastalığının kötü bir seyir izleyeceğini gösteren bulgular

Hastanın erkek olması, hastalığının 40 yaşından sonra başlaması, başlangıçta hastalığın progresif seyir izlemesi, başlangıçta etkilenen alan çokluğu, 2 atak arasında 1 yıldan daha az süre olması bu bulgular arasında yer alır.

MS hastalığının bitkisel tedavisi

Yeşilçay: Sinir hücrelerinin sağlığını korunmasında ve hücrelerin düzgün işlemesinde etkilidir. Hafıza kaybını tedavi etmek için yeşilçay etkili olmaktadır.

Saparna bitkisi: MS hastası olan kişilerin eklem ve kas iltihabını azaltıcı bir etkiye sahiptir. Bu bitki pişirilip yenilebileceği gibi çay olarak da tüketilebilmektedir.

Civamperçemi: Hastaların kas ve eklem iltihabını azaltan bir bitkidir.

Yucca: Çoklu skleroz ve diğer otoimmün hastalıkları bakımından son derece yararlı bitkisel ilaçlar arasındadır. Hastaların kaslarındaki ağrı ve sertlik için şifadır. Bitkinin meyvesi yenebilir ya da yuca kökü tozundan hazırlanan bitki çayları tüketilebilir.



