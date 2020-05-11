Komple yapılan kan sayımı testi ile beraber yani Hemogram testi MPV şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Genelde değerinin düşüklüğü ya da yüksekliği çıkan bazı hastalıkların habercisi olur. Bu doğrultuda ortaya çıkan değer MPV şekilde bilinir ve her değerin kendine özgü bir oranı bulunmaktadır. Tabii bu değerin doğru şekilde elde edebilmesi noktasında mutlaka uzman bir doktora görüşülmesi ve testlerin yapılması gerekmektedir. Böylece ele alınacak bilgiler doğrultusunda gerekli yönlendirme ile meydana gelen olası sorunlar ortadan kaldırılabilir.

MPV yüksekliği veya düşüklüğünü nedir?

Kan pıhtıcıklarının oluşması için görev almış olan plateletlerin boyutları normalden düşük olması MPV düşüklüğünü göstermektedir. Bunun ortaya çıkmasına sebep olacak pek çok farklı neden saymak mümkün.

- AIDS,

- Farklı viral enfeksiyonlar,

- Kanser,

- Kansızlık,

- Lupus,

- İltihabik hastalıkları,

- Böbrek yetmezliği,

- Kan zehirlenmesi,

- Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları,

- Romatizmal artrit,

Bu gibi değişik rahatsızlıklardan kaynaklanan MPV değerinin düşüklüğü ile beraber mutlaka uzman bir doktora danışılması gerekir. Zamanında gerekli önlemler alınmak suretiyle tedavi yöntemleri kısa süre içerisinde uygulanmaya başlanmalıdır.

Ortalama platelet (trombosit) olarak da bilinen MPV değeri, yapılan test doğrultusunda trombositlerin büyüklüğü ölçme olarak tabir edilebilir. Özellikle vücudun kan kaybını önleme noktasında platelet ile beraber trombositler büyük öneme sahiptir.

Diğer taraftan MPV değerinin yüksekliğine bakılacak olursa, platelet büyüklüğünün normalden iri anlama geldiği durumlar şeklinde ifade edilebilir. Vücutta yüksek oranda platelet üretimi gerçekleştiği zaman aynı oranda platelet hacmi de yükselir. Bu doğrultuda platelet çöküşü ile beraber pek çok farklı ve ciddi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Birçok farklı sebepten dolayı platelet trombosit dengesizliği söz konusu olabilmektedir.

- Tiroid hormonu yüksekliği,

- Lösemi,

- B12 vitamini eksikliği,

- Kemik iliği rahatsızlıkları,

- Kalp rahatsızlıkları,

- Şeker,

- Hamilelik,

-Sigara içilmesi,

- Folat yetmezliği,

- Obezite,

Bu gibi daha pek çok farklı ve ciddi rahatsızlıklar yaratabilecek olan MPV değerinin yüksekliği karşısında, yapılması gereken mutlaka uzman bir doktora danışmaktır. Beklenenden daha yüksek ya da düşük çıkması karşısında önlemler erken vakitte alınmalıdır.

Kanda MPV değer aralığı kaç olmalı?

Plateletlerin simgesi olarak hacmi açısından fl ifadesi kullanılmaktadır. Yani diğer bir değişle femtoliter değeri üzerinden hesaplama gerçekleştirilir. Sağlıklı bir insanda ve normal şartlar altında MPV değeri 7,5 ila 11,5 fl arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda bu aralıkta yer alan trombositler 2,65 ve 2,8 Mikrometre çapında yer almaktadır. Bu değerler sağlıklı bir insanda olması gereken miktar şeklinde öne çıkıyor. Eğer bu değerin altında ya da üstünde sonuç çıkar ise o zaman ciddi problemler ile karşı karşıya kalmak mümkün. Böyle durumlarda yaşanan sorunlar karşısında erken vakitte teşhis ve tedavi hayati değer taşıyabilmektedir.

Düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

MPV düşüklüğü ve yüksekliği farklı tedavi yöntemleri üzerinden ele alınmak suretiyle gerçekleşir. Önemli olan düşüş MPV değerini belirlemek ve buna neden olan hastalıkları ortaya çıkarmaktır. Uzman doktorun hangi rahatsızlıktan meydana geldiğine karşı farklı test ve tahliller yapması da ayrıca önemlidir. Eğer bir ciddi rahatsızlık varsa vakit geçirmeden hemen tedavi yöntemine başvurulması gerekir. Aynı zamanda doktorun söylediklerini harfiyen uyulmalı ve gerekli uygulamalar ele alınmalıdır.

Diğer tarafta MPV değerinin istenilen düzeyde olabilmesi için sağlıklı bir yaşam çok önemlidir. Mutlaka sigara ve alkol gibi zararlı unsurlardan uzak durulmalı; sağlıklı yiyecekler tüketilmeli ve spor yapılmalıdır.

Tedavisi konusunda aynı durum MPV yüksekliği için de geçerlidir. Bu duruma birçok farklı hastalık neden olabilir. Kaynağını bulabilmek için ise belirli testler ve tahlillerin yapılması gerekir. Ciddi rahatsızlıklara sebep olabilecek MPV yüksekliği karşısında, doktorun yönlendirilmesi dikkate alınmalıdır. Genelde yapılacak testlerden sonuç gelmeden kesin bir yargıya varmak doğru değildir. Ancak gerekli tedaviler konusunda doktora uyulmalı ve aynı şekilde her açıdan sağlıklı bir yaşam sürdürülmeye çalışılmalıdır.



