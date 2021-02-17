Dünya genelinde futbol en çok tercih edilen spor dalları arasında yer alıyor. Farklı ülkelerde bulunan takımlar arasında yapılan müsabakalar sonrası en başarılı takımlar seçiliyor. Bunun yanı sıra en başarılı futbolcular da bu şekilde belirleniyor. Her futbolcunun yetenekleri ve oynadığı mevkii farklı olabiliyor. Moussa Sow 19 Ocak 1986 yılında Fransa'nın Mantes-la-Jolie şehrinde dünyaya geldi. Senegalli olan Moussa Sow aynı zamanda Fransa vatandaşıdır.

Moussa Sow kimdir, nereli?

Başarılı futbolcu Moussa Sow 19 Ocak 1986 yılında Fransa'nın Mantes-la-Jolie şehrinde dünyaya geldi. Senegalli milli futbolcu olan Moussa Sow aynı zamanda Fransa vatandaşıdır. Genellikle maçlarda forvet olarak oynayan Moussa Sow orta saha bölgesinde de oynuyor. Başarılı futbolcu Moussa Sow futbola Mantes futbol takımı ile başladı. 2002 yılına kadar Mentes futbol takımında top koşturan Muossa Sow 2002- 2003 sezonunda Amiens ve 2003- 2005 yılları arasında da Rennes futbol takımlarında alt yapıda oynayarak kendini geliştirme fırsatı buldu.

Moussa Sow 2004 yılı itibari ile Rennes futbol takımı ile ilk profesyonel maçına çıktı. Başarılı futbolcu 2004 ve 2010 yılları arasında Rennes takımında profesyonel kariyerine odaklandı. Bu takım ile 98 maça çıkan Moussa Sow bu takım ile 18 gol attı.

Moussa Sow kaç yaşında?

Senagalli başarılı futbolcu Moussa Sow Rennes'te oynarken 2007- 2008 sezonunda Sedan futbol takımına kiralandı. Bu takımda 30 maça çıkan Moussa Sow 6 gol fırsatı buldu. Moussa Sow Sedan'da gösterdiği başarılı performans ile takımın Coupe de France'da yarı finale çıkmasına katkı sağladı. 2008 yılında Rennes'e dönen Moussa Sow 2010 yılında ise Lille futbol takımına transfer oldu. 2010- 2012 Yılları arasında Lille'de olan Moussa Sow 76 maça çıkarak toplam 36 gol attı. 1,80 metre boyunda olan Moussa Sow başarılı performansı ile dünya devlerinin ilgisini çekmeyi de başardı.

2011 yılında "Yılın Futbolcusu" ödülünü alan Moussa Sow Afrika'da da yılın takımında yer aldı. Moussa Sow 2011- 2012 yılında Fenerbahçe futbol takımı ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2012- 2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Sow 106 maça çıkarak toplam 51 gol attı. Moussa Sow sarı lacivertli formayı giydiği dönemde Süper Lig'de iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2016- 2017 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralanan Moussa Sow 2018 yılında Bursaspor'a kiralandı. 2019 yılında Gazişehir Gaziantep takımına transfer olan Moussa Sow 2020 yılında ise Ümraniyespor ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Senegalli başarılı futbolcu Moussa Sow 2010- 2012 yılları arasında Lille'de top koşturduktan sonra 2012 ve 2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi. 2015- 2017 yılları arasında Al Ahli takımına giden Moussa Sow 2016- 2017 sezonunca Fenerbahçe'ye kiralandı. Moussa Sow 2017- 2019 yılları arasında El Ehli futbol takımında oynadıktan sonra 2018 yılında da Bursaspor'a kiralandı. 2019 Yılında Gazişehir Gaziantep ile sözleşme imzalayan Moussa Sow 2020 yılında da Ümraniyespor'a transfer oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Dünya genelinde tanınan futbolcular arasında yer alan Senegalli futbolcu Moussa Sow Türkiye'de dört takımda oynadı. 2018 yılında Bursaspor'a kiralanan Moussa Sow 2019 yılında da Gazişehir Gaziantep forması giydi. Senegalli başarılı futbolcu Moussa Sow 2020 yılında Ümraniyespor ile sözleşme imzaladı. Moussa Sow 2021 yılında da Ümraniyespor'da forma giyecek.

Moussa Sow'un maaşı ne kadar?

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Moussa Sow Türkiye'deki pek çok takımda top koşturdu. Şu sıralar Ümraniyespor forması giyen Sow'un yıllık ücreti açıklanmadı.

Moussa Sow Milli Takım Kariyeri

Senegalli başarılı futbolcu Moussa Sow 2005 yılında Fransa U-19 tamını ile Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele verdi. Fransa'nın U-19 şampiyonluğunda büyük katkısı olan Moussa Sow Fransa U-21 milli takımında da görev aldı. Senegal 2008 yılında Moussa Sow'u milli takıma davet ederek kendi milli takımında mücadele etmesini istedi. FIFA tarafından değiştirilen kurallardan faydalanan Moussa Sow bu kurallardan faydalanarak milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı.