Takvim'in haberine göre; Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. QPR formasını giyen Samuel Osayi ile anlaşarak önemli bir adım atan Sarı-Lacivertliler’in asıl hedefi Porto’nun forveti Moussa Marega. Bu haberlerin ortaya çıkmaısnın ardından Sarı Lacivertli taraftarlar internette Moussa Marega kimdir? sorusunu merak etmeye başladı. Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.









Moussa Marega kimdir?

14 Nisan 1991 yılında Fransa'nın Les Ulis şehrinde dünyaya gelen hücum oyuncusu aynı zamanda Mali uyruğunu taşıyor. Tecrübeli futbolcu Mali milli takımını tercih ederek 24 kez formasını giydi ve 3 golü var. 1,83'lük forvet kariyerine Fransa'da Evry FC'de başladı. Sırasıyla Poire-sur-Vie, Amiens, Esprance, Maritimo, Porto ve Guimares formaları giydi.

Bu sezon Marega Portp formasıyla toplamda 23 maça çıktı ve 9 gol,4 asistlik performansa imza attı.