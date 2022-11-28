Lyon’da mutsuz olan ve Ocak ayında ayrılma kararı veren Moussa Dembele’nin en ciddi talibi Galatasaray . 26 yaşındaki forvetin menaceriyle daha önce İstanbul’da görüşen ve kulübü Lyon’la pazarlık yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Fransız yıldızla kurduğu temaslarda da önemli mesafe katetti.

'Galatasaray büyük kulüp'

Kendisine gösterilen yakın ilgiden ve Galatasaray’ın istekli tutumundan çok memnun olan Dembele’nin yakın çevresine “Avrupa’dan pek çok teklif var ve en doğru kararı vereceğim. Galatasaray büyük kulüp. Sürekli şampiyonluk mücadelesi veren, hedefleri olan önemli bir camia. İyi proje sunulursa, orada oynamak isterim” dediği öğrenildi.





Geçen sezon şov yaptı

PSG altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Fulham ve Celtic’te oynayan Mali asıllı Fransız oyuncu, 2018’de 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon’a transfer olmuştu. Geçen sezon Ligue 1’de çıktığı 30 maçta 21 gol, 4asistlik müthiş bir performans gösteren Dembele, bu sezon ise Lacazette transferinin ardından pek çok maçta yedek kulübesinde oturdu ve toplam 573 dakika şans bulabildi; 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yakup Çınar



