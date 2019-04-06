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mousesports Rejin’i koç olarak kadrosuna kattı

Yerli yıldızımız woxic’in de formasını giydiği mousesports yeni koçunu açıkladı.

06 Nisan 2019, Cumartesi 12:02
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mousesports Rejin’i koç olarak kadrosuna kattı

22Yerli yıldızımız woxic‘in de formasını giydiği Almanya merkezli espor takımı mousesports, geçtiğimiz haftalarda denemeye aldığı Rejin ile sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre Danimarkalı koç Allan Petersen, bundan sonra kariyerine mousesports’un koçu olarak devam edecek. Bildiğiniz üzere mousesports, geçtiğimiz haftalarda CS: GO kadrosunda büyük değişikliklere gitmişti. woxic, frozen ve karrigan‘ı kadrosuna katan takım, suNny‘i inaktif statüsüne geçirmişti. Aynı zamanda oskar ve inaktif statüsündeki koç lmbt ile de yollar ayrılmıştı. Birkaç hafta önce Danimarkalının mousesports için deneme sürecinde olduğu Dexerto tarafından iddia edilmişti. mousesports’un transferi açıklamasıyla birlikte de bu iddialar resmen doğrulandı. Danimarkalı koç, son olarak Tricked Esport‘un koçluk görevinde bulunmuştu.

Rejin transferiyle birlikte mousesports kadrosu nasıl şekillendi?

Chris “chrisJ” de Jong

Özgür “woxic” Eker

David “frozen” Čerňanský

Robin “ropz” Kool

Finn “karrigan” Andersen

Allan “Rejin” Petersen (Koç)

Miikka “suNny” Kemppi (İnaktif)

Martin “STYKO” Styk (İnaktif) (NoChance ekibinde stand-in)

Kaynak: Playerbros

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