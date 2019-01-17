Tottenham Hotspur'un Belçikalı orta saha oyuncusu Mousa Dembele'nin yeni takımı, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in de formasını giydiği Guangzhou R&F oldu.

31 yaşındaki futbolcuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Tottenham kulübü, Dembele'nin transferi konusunda Çin ekibiyle anlaştıklarını duyurdu.

Guangzhou ile 3 yıllık kontrat yapacağı öğrenilen yıldız isim için ödenecek bonservis bedelinin ise 11 milyon sterlin dolaylarında olması bekleniyor. Resmi sözleşmeye imza atmak için Çin'e giden futbolcu, burada yeni takımının atkısıyla poz verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler