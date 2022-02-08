Mousa Dembele futbolu bırakıyor! Kararını açıkladı

Uzun yıllar Premier Lig'de Tottenham forması giyen ve şu anda Çin ekiplerinden Guangzhou City'De oynayan Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, futbolu bırakacağını açıkladı.

Paylaşımında Guangzhou City ile olan sözleşmesinde bir yılının kaldığını belirten 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sürenin sona ermesi ile kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Dembele sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar, öncelikle aldığım tüm güzel mesajlar için teşekkür ederim. Henüz futbolu bırakmadım, sözleşmemde bir yıl daha var. Ancak bu yılı bitirdikten sonra kariyerimi sonlandıracağım. Teşekkürler."

Belçika Milli Takımı'nın formasını 82 kez giyen Mousa Dembele, 2012-2019 yılları arasında Premier Lig'de Tottenham'da oynamıştı.



