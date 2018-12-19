Manchester United, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını 65 kelimeden oluşan bir bildiriyle kamuoyuna duyururken, takımın başına gelecek ismin sezon sonuna kadar görev yapacağını ifade etti.

İngiliz basını ise United’ın hoca konusundaki adaylarının kulübün eski oyuncularından Fransız Laurent Blanc ve Ole Gunnar Solskjaer’in yanı sıra Zinedine Zidane, Antonio Conte, İngiltere Milli Takımı’nın başındaki Gareth Southgate ile Mourinho’nun yardımcılığını yapan Michael Carrick olduğunu yazdı.

Bunların içinde geçici olarak göreve gelme ihtimali en yüksek ismin Carrick ve Solskjaer olduğu konuşuluyor.