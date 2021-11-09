Galatasaray 'ın Brezilyalı stoperi Marcao'ya yeni talip... Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, üst üste gelen kötü sonuçların ardından savunmaya takviye için kolları sıvarken, Galatasaray'dan Marcao'yu da gündeme aldı. Sambacı'nın son maçlarını izleyen Mourinho'nun başarılı savunma oyuncusunu çok beğendiği ve transferi için onay verdiği öğrenildi. Marcao'nun tek talibi Roma değil. Brezilya kulübü Palmeiras'ın 25 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi sürüyor. Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının çok ciddi tekliflerle çalınması bekleniyor.

Vazgeçilmez haline geldi

Kerem'e yaptığı saldırı sonrası gözden çıkarılan Marcao, hem Avrupa Ligi'ndeki maçlarda hem de cezası bittikten sonra lig performansıyla bir anda takımın vazgeçilmezi haline geldi. Teknik patron Fatih Terim'in Marcao ile ilgili tavrının çok net olduğu, özellikle de devre arasında satılmasına kesinlikle onay vermeyeceği belirtiliyor.

Ozan Kabak'ı hatırlatıyor

Hatırlanacağı üzere Terim'in Ocak'ta transferine izin vermediği bir başka isim olan Ozan Kabak, eski başkan Mustafa Cengiz döneminde 11 milyon Euro'ya satılmış ve hemen ardından Fatih hocanın isteğiyle 13 milyon Euro'ya Diagne transfer edilmişti. Kulübe yakın kaynaklar, bugünkü başkan Burak Elmas'ın ise Terim'in karşı çıkması durumunda Marcao'yu kesinlikle göndermeyeceğini ifade ediyor.