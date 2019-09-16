‘İstanbul benim için önemli anı’

“Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul’da. Real Madrid’in başındaydım ve Galatasaray’a karşı oynuyorduk. Madrid’de onları rahat yendik ancak İstanbul’da çok zorlandık. İlk yarı öndeydik ve dünya maçın bittiğini düşünüyordu. Ama Fatih Terim, oyuncuları özellikle Drogba ve Sneijder inanıyordu. Neredeyse turu çeviriyorlardı.”

‘Çok iyi ilişkimiz var’

“O maçın sonunda Fatih ile birlikte sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü bu inanılmaz maç için Fatih’e, oyuncularına ve taraftara şükranlarımı sunmak istedim. Böyle bir şey ancak Fatih gibi bir teknik adamın takımıyla mümkün olabilirdi. 3-1 gerideydik ve bitime 15 dakika vardı. Maç bittiğinde çok mutluydum. Fatih gerçekten çok iyi ilişkilerimin olduğu birkaç teknik direktörden bir tanesi.”