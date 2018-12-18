Mourinho ve Pepe buluşuyor!

Mali konulardaki anlaşmazlık yüzünden Beşiktaş’la yollarını ayıran Pepe’nin birçok talibi var. Bunlardan bir tanesi de Real Madrid'den eski hocası Jose Mourihno...

18 Aralık 2018, Salı 08:17
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Mourinho ve Pepe buluşuyor!

Suudi Arabistan’dan Japonya’ya kadar pek çok kulüple ismi geçiyor. Al İttihat, Kobe, Wolverhampton bunlardan bir kaçı. Ancak en güçlü seçenek olarak İngiliz basını Morinho ile Pepe buluşmasını gösterdi.

İddialara göre Portekizli oyuncu, savunmasında problem yaşayan Manchester United’e gidecek ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bir başka iddia ise Wolverhampton’a gideceği şeklinde.

Portekizli menajer Mendes’in oyuncusu olan Pepe’nin, 7 vatandaşının forma giydiği İngiliz kulübüyle görüştüğü öne sürüldü. Woles’teki bu 7 oyuncudan 6’sı Mendes’in. Japonlar ise Kobe’nin, Pepe için çok güçlü girişimleri olduğunu iddia etti.

Kaynak: Akşam

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