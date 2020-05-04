Mourinho: Tek ağladığım maç...

İngiltere’de Tottenham’ın hocası Jose Mourinho, geçmişe dönük açıklamalarda bulundu. 2012 yılında Real Madrid’in başında kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalini halen unutamadığını söyleyen Portekizli efsane menacer, “2012'de Bayern Münih'e penaltılarla kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi yarı finalinden sonra ağlamıştım. Kariyerimde, bir yenilgiden sonra ağladığım ilk ve tek andı. Benim için çok zor oldu çünkü o dönem Avrupa'nın en iyi takımıydık” ifadelerini kullandı.