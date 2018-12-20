Mourinho kaldığı otele 5 milyon 250 bin ödedi

Teknik direktör Jose Mourinho, Manchester United’dan atıldı. 24 milyon pound (162 milyon TL) tazminat aldı. Kaldığı otele ise 779 bin pound (5 milyon 250 bin TL) bıraktı.

20 Aralık 2018, Perşembe 08:29
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Mourinho kaldığı otele 5 milyon 250 bin ödedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Manchester United'dan 24 milyon pound (162 milyon TL) tazminat alacağı ortaya çıktı. İngiltere'de 895 gün kalan ünlü teknik adam, bu süre zarfında The Lowry-Hotel'de yaşadı.

'TEMBEL ADAMIM'

Mourinho, ailesini ise Londra'daki 25 milyon pound (168 milyon 500 bin TL) fiyat biçilen evinde bıraktı. Kendisine neden bir apartman dairesinde değil de otel odasında kaldığı sorulan Jose Mourinho, "Ben tembel bir insanım... Ev işleri ile uğraşamıyorum. Kimse merak etmesin küçücük bir otel odasında kalmıyorum. Odamdan gayet memnunum" demişti.

LÜKS OTELE SERVET ÖDEDİ

Mourinho, İngiltere'deki lüks bir otelin kral dairesinde konaklamıştı..


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