Devre arası transferlerine hızlı başlayan Fenerbahçe , Adana Demirspor'un milli savunmacısı Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoper için Adana ekibine 3.7 milyon Euro bonservis ödemiş ve Samet ile de 3.5+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

HAJI WRIGHT TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Transferlerine devam edecek olan Fenerbahçe'nin gündemine son olarak, Antalyaspor'un ABD'li forveti Haji Wright girmişti. Wright için 10 milyon Euro isteyen Antalyaspor'a ilk etapta, 4.5 milyon Euro'nun yanı sıra Nazım Sangare, Bruma ve Lemos'u öneren sarı-lacivertliler beklemeye geçmişti. Bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de değerlendirmeye almıştı.

LEFTER İÇİN ANMA TÖRENİ

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin unutulmaz efsanesi Lefter Küçükandonyadis, 11. ölüm yıldönümünde Büyükada'da mezarının başında anılacak. Törene Küçükandonyadis Ailesi’nin fertlerinin yanı sıra eski futbolcular ve taraftarların katılması bekleniyor. ‘Ordinaryüs’ lakabı verilen efsane futbolcu, 852 kez fileleri havalandırıp ‘Ver Lefter’e, yaz deftere’ sloganına konu olmuştu.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları 13, 14 ve 15 Ocak'ta oynanacak. Mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu. Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. 19. haftadaki zorlu Trabzonspor-Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek. Konyaspor- Beşiktaş maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olurken Galatasaray -Hatayspor maçını Kadir Sağlam ve Gaziantep FK- Fenerbahçe maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

YILDIZ İSME SÜRPRİZ TALİP

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu başta olmak üzere, bu sezon üst düzey performans gösteren oyuncuları için teklif alan Fenerbahçe'nin kapısını sürpriz bir takım çalacak. Son haftalarda gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken Altay Bayındır, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmamıştı.

GÖRÜŞMELER TIKANMIŞTI

Fenerbahçe yönetiminin yıllık 15 milyon TL teklif ettiği 24 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertlilerden 25 milyon TL istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı. Yaşanan anlaşmazlığın ardından milli kaleciye sürpriz bir Avrupa ekibi talip oldu.

MOURINHO İSTİYOR

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalya Serie A ekibi Roma, Rui Patricio'nun ayrılma ihtimaline karşın kaleci arayışlarına girdi. Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, yönetime sunduğu raporda, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a da yer verdi.

Çizme ekibinin listesinde Empoli'den Guglielmo Vicario ve Atalanta'dan Carnesecchi de bulunuyor. Bu sezon 28 maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır, kalesinde 31 gol görmüştü. (Sabah)



