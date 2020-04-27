Mourinho: En iyi Fenomen Ronaldo
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın menaceri Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine dünyanın en iyi futbolcusunun kim olduğu sorusuna yanıt veren Portekizli efsane menacer, “Kimse Fenomen Ronaldo’yu yetenek anlamında geçemez" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’ın menaceri Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine dünyanın en iyi futbolcusunun kim olduğu sorusuna yanıt veren Portekizli efsane menacer, “Kimse Fenomen Ronaldo’yu yetenek anlamında geçemez. O izlediğim en iyi oyunculardan biriydi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futboldan erken koptu. 19 yaşındaki performansı ise inanılmazdı” yorumunu yaptı.