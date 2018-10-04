Mourinho başarısızlığı oyuncularına bağladı

Son 3 resmi maçını kazanamayan Manchester United’da teknik direktör Jose Mourinho, hedef tahtasına oturtulmuştu. Devler Ligi H Grubu’nda Valencia ile oynanacak karşılaşma Portekizli teknik adamın ‘kader maçı’ olarak adlandırılıyordu. Kırmızı Şeytanlar, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia ile golsüz berabere kaldı ve tecrübeli hoca yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak Mourinho, topu öğrencilerine attı.

‘Beklentilerin altında kaldılar’

Beraberliği oyuncuların performansına bağlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Maçtan önce 20 pozisyon bulamayacağımızı biliyorduk. En fazla 4 pozisyon bularak kazanacağımızı düşündüm. Ancak hücum oyuncularımız beklenenin altında kaldı. Çok efor harcadılar ancak olmadı. Geriden oyun kurarken zorlandık. Çünkü bunun için yeterli teknik kaliteye sahip oyuncularımız yok” ifadelerini kullandı.