Mourinho: Bana madalya verin!

İngiltere ’de Tottenham’ın menacerliğini yapan Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezonu oldukça başarılı bir noktada bitirdiklerini belirten Portekizli efsane, “Ben göreve geldiğimde Tottenham, 14. sıradaydı ve Arsenal’in 3 puan gerisindeydi. Ben geldikten sonraki puan sıralamasında 4. sıradayız. Premier Lig’de 4. sıranın kötü olduğunu düşünüyorsanız, o sizin fikriniz. Son 5 maça baktığınızda 13 puan topladık. Bunun için bana madalya verebilirsiniz ” yorumunu yaptı.