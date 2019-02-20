Motosikletçilerin büyük günü yarın

Motobike Istanbul 2019 fuarı, bu yıl da motosiklet sektörünü ve motosiklet tutkunlarını bir araya toplayacak. Yarın start alacak olan Motobike Istanbul 21-24 Şubat tarihleri arasında, İstanbul Yeşilköy’de, Atatürk Havalimanı karşısındaki İFM’de (İstanbul Fuar Merkezi) gerçekleştirilecek. 11’nci kez sektörün buluşma noktası olacak fuarı 4 günde 100 bin motosiklet meraklısının ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaretçileri neler bekliyor?

21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Motobike Istanbul, hergün saat 10:00 ile saat 20:00 arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın ilk günü saat 09:00-14:00 arasındaki süre VIP ve basın ziyareti için ayrılmış. Son gün olan 24 Şubat pazar günü ise fuar saat 18:00'da kapanacak.

16,938 m2’lik alana yayılmış olan Motobike Istanbul, 9, 10 ve 11'nci Hall olmak üzere toplam 3 salonda gerçekleştirilecek. 9 ve 10'ncu Hall'de motosiklet ve bisikletler, 11'nci Hall'de ise aksesuar firmaları yer alacak. Motobike Istanbul'un düzenlendiği Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'ne toplu taşımayla ulaşım oldukça kolay. Atatürk Havaalanı'nın hemen karşısında yer alan İFM'ye Metro, Metrobüs ve otobüslerle ulaşmak mümkün.

Bilet fiyatları 20 liradan başlıyor

Motobike Istanbul biletlerini, fuar öncesinde biletix kanalı üzerinde satın almak mümkün, fuar süresince ise kapıda satın alıp Motobike Istanbul'u ziyaret etmek de olası. Bilet fiyatları 20 liradan başlıyor; Perşembe günü 20 TL, Cuma günü ise biletler 25 TL. Hafta sonu bilet fiyatları biraz daha yüksek; Cumartesi ve Pazar günleri için tek günlük bilet fiyatları 35 TL'ye yükseliyor. 4 günü birden kapsayan kombine biletin fiyatı 65 TL. Ayrıca Perşembe ve Cuma günleri öğrenci ve kadınlara standart bilet fiyatları üzerinden yüzde 50 indirim yapılıyor.

YAMAHA

İstanbul’da, XMAX 250’den sektöre yeni bir soluk kazandıran NIKEN GT'ye kadar, farklı kullanıcı zevklerine hitap eden modellerini motosiklet meraklılarıyla buluşturuyor. Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, Motobike öncesinde düzenlenen basın toplantısında, 2018 yılını kullanıcıların kalplerine dokunan, duygularına öncülük eden, kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak başarıyla tamamladıklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü; “2019’da yeni hizmet yatırımlarımız ve sektörün gelişmesine destek olacak önemli projelerimiz hayata geçecek.

Yeni modellerin yanı sıra, bayi standartları ve müşterilerimize sunduğumuz satış sonrası hizmetlere yönelik dönüşümümüzü tamamlayacağız. Bayilerde ikinci el satış hizmetlerimizle hem bayi hareketini artıracağız hem de sektörde yeni bir ivme yaratarak, Yamaha onaylı, güvenli ve garantili motosikletlere erişimi kolaylaştırarak kurumsal bir çatı oluşturacağız. Ayrıca Yamaha Kasko hizmetimizle, Yamaha müşterilerine daha esnek koşullarda, daha avantajlı kasko opsiyonu sunacağız”…

XMAX IRON MAX

MAX Ailesi Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de satış rekorları kırıyor. Rezervasyon sistemi ile satışa sunulan yeni XMAX 250, 2019 yılının ilk iki ayında kullanıcılarından tam not alarak satış rekoru kırdı. Aynı ilgiyi görmesi beklenen XMAX serisinin IRON MAX versiyonu da Mart ayı itibariyle Yamaha bayilerinde yerini alacak. Günlük kullanıma heyecan verici performans ve konfor ile eşlik edecek olan IRON MAX, daha şık görünümü ve etkileyici performansıyla fark yaratacak.

YZF-R25 ve YZF-R125

Yamaha’nın pistte ve pist dışında en yüksek performansı sunması için tasarladığı YZF-R25 ve YZF-R125 2019’da yenilenerek geliyor. R serisi DNA'sına sahip, dinamik ve heyecan verici tarzıyla yepyeni YZF-R125, Yamaha tarafından bugüne kadar geliştirilen en ileri düzey 125 cc Super Sport motosiklet. Yepyeni yüksek teknoloji ürünü motoru, düşük devirlerden yüksek devirlere geçişlerde daha güçlü hızlanma ve daha fazla güç sunuyor.

BMW

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad, fuarda 2019’da yollarla buluşturacağı 3 yeni modelini ilk kez sergileyecek; bu modeller F 850 GS Adventure, R 1250 GS ve R 1250 Adventure. BMW Motorrad’ın geçtiğimiz yılsonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS ile birlikte tüm ürün grupları da fuarda sergilenecek.

HONDA

Japon Honda markası, fuarda 3 önemli yeni modelini sergileyecek. Bu modeller Neo Sports Cafe CB650R, spor orta serinin yeni ismi CBR650R ve SuperCub C125. CB650R: 2018 yılında CB1000R, CB250R ve CB125R olmak üzere üçlü Naked modellerini piyasaya süren Honda, şimdi de Motobike Istanbul 2019’da, “Neo Sports Café” görünümünü CB650R ile orta sınıf arenasına taşıyor. Modern ve minimalist tasarım diliyle dikkat çekerken cafe racer ilhamlarını “trapezoid” formalarla süslüyor. Sıralı dört silindirli motor tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilirken, imza niteliğindeki yuvarlak far ve oyuk yakıt deposu, ‘Neo Sports Café’ ailesinin DNA’sını taşıyor.

KTM

KTM markasının fuar yenilikleri arasında 790 Adventure ve 790 Adventure R bulunuyor. Diğer yeni model ise 690 Enduro R ve 690 SMC. 790 serisinde 800 cc hacminde, paralel twin motoru yer alıyor. 690 serisinde ise dünya nın en güçlü tek silindirli motoru yer alıyor.

Hırant Kasapoğlu / FANATİK