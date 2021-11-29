İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da lodos nedeniyle saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

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