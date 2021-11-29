Motokuryeler salı günü çalışacak mı? Motosiklet ve elektrikli scooterlar saat kaça kadar kullanılmayacak?
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Edirne olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan lodos fırtınasında, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 38 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da lodos nedeniyle saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da lodos nedeniyle saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
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