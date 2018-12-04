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  • Motorinde 8 kuruş indirim! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorinde 8 kuruş indirim! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Son aylarda artan Motorin fiyatlarında indirim kararı alındı. Vatandaşlar Motorin fiyatlarını merak ediyor. Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim yapılacak.

04 Aralık 2018, Salı 16:29
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Motorinde 8 kuruş indirim! Motorin fiyatları ne kadar oldu?

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına da ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,06 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,98 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,98 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,06 liradan 5,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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