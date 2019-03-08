MotoGP’nin en çok kazananı İtalyanlar

Bu yıl 71. kez düzenlenecek MotoGP’de İtalyan sürücüler, 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Büyük Britanya 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer aldı, ABD’li sürücüler ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

Son 7 yılın şampiyonu İspanyolların 9, Avustralyalıların 8 kez zafere ulaştığı organizasyonda, bir defa da Rodezyalı pilot şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Agostini başı çekiyor

İtalyan Giacomo Agostini, MotoGP’de en fazla şampiyonluk yaşayan isimler sıralamasında zirvede yer aldı.

Agostini, MotoGP’de 1966 ile 1975 yılları arasında 7’si üst üste olmak üzere 8 kez mutlu sona ulaştı. Diğer bir İtalyan sürücü Valentino Rossi, 7 defa şampiyonluğa ulaşarak ikinci sırayı elde etti.

Avustralyalı Mick Doohan ve son 3 yılın şampiyonu İspanyol Marc Marquez ise 5’er kezle üçüncü sırayı paylaştı.

3 kez İstanbul’da yapıldı

MotoGP etaplarına İstanbul Park pisti 3 kez ev sahipliği yaptı.

İstanbul’da 2005, 2006 ve 2007 yıllarında düzenlenen MotoGP yarışlarında iki kez İtalyan Marco Melandri, bir defa da Avustralyalı Casey Stoner birinci oldu.

Yıllar ve şampiyonlar

MotoGP’de 1949’dan bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar şunlar:

Yıl Pilot Takımı Ülke

1949 Leslie Graham AJS Büyük Britanya

1950 Umberto Masetti Gilera İtalya

1951 Geoff Duke Norton Büyük Britanya

1952 Umberto Masetti Gilera İtalya

1953 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya

1954 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya

1955 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya

1956 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya

1957 Libero Liberati Gilera İtalya

1958 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya

1959 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya

1960 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya

1961 Gary Hocking MV Agusta Rodezya

1962 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya

1963 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya

1964 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya

1965 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya

1966 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya

1967 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya

1968 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya

1969 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya

1970 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya

1971 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya

1972 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya

1973 Phil Read MV Agusta Büyük Britanya

1974 Phil Read MV Agusta Büyük Britanya

1975 Giacomo Agostini Yamaha İtalya

1976 Barry Sheene Suzuki Büyük Britanya

1977 Barry Sheene Suzuki Büyük Britanya

1978 Kenny Roberts Yamaha ABD

1979 Kenny Roberts Yamaha ABD

1980 Kenny Roberts Yamaha ABD

1981 Marco Lucchinelli Suzuki İtalya

1982 Franco Uncini Suzuki İtalya

1983 Freddie Spencer Honda ABD

1984 Eddie Lawson Yamaha ABD

1985 Freddie Spencer Honda ABD

1986 Eddie Lawson Yamaha ABD

1987 Wayne Gardner Honda Avustralya

1988 Eddie Lawson Yamaha ABD

1989 Eddie Lawson Honda ABD

1990 Wayne Rainey Yamaha ABD

1991 Wayne Rainey Yamaha ABD

1992 Wayne Rainey Yamaha ABD

1993 Kevin Schwantz Suzuki ABD

1994 Mick Doohan Honda Avustralya

1995 Mick Doohan Honda Avustralya

1996 Mick Doohan Honda Avustralya

1997 Mick Doohan Honda Avustralya

1998 Mick Doohan Honda Avustralya

1999 Alex Criville Honda İspanya

2000 Kenny Roberts Jr Suzuki ABD

2001 Valentino Rossi Honda İtalya

2002 Valentino Rossi Honda İtalya

2003 Valentino Rossi Honda İtalya

2004 Valintino Rossi Yamaha İtalya

2005 Valentino Rossi Yamaha İtalya

2006 Nicky Hayden Honda ABD

2007 Casey Stoner Ducati Avustralya

2008 Valentino Rossi Yamaha İtalya

2009 Valentino Rossi Yamaha İtalya

2010 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya

2011 Casey Stoner Honda Avustralya

2012 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya

2013 Marc Marquez Honda İspanya

2014 Marc Marquez Honda İspanya

2015 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya

2016 Marc Marquez Honda İspanya

2017 Marc Marquez Honda İspanya

2018 Marc Marquez Honda İspanya

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