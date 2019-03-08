MotoGP’nin en çok kazananı İtalyanlar

Bu yıl 71. kez düzenlenecek MotoGP’de İtalyan sürücüler, 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Büyük Britanya 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer aldı, ABD’li sürücüler ise 15 kez mutlu sona ulaştı.
Son 7 yılın şampiyonu İspanyolların 9, Avustralyalıların 8 kez zafere ulaştığı organizasyonda, bir defa da Rodezyalı pilot şampiyonluk kürsüsüne çıktı.
Agostini başı çekiyor
İtalyan Giacomo Agostini, MotoGP’de en fazla şampiyonluk yaşayan isimler sıralamasında zirvede yer aldı.
Agostini, MotoGP’de 1966 ile 1975 yılları arasında 7’si üst üste olmak üzere 8 kez mutlu sona ulaştı. Diğer bir İtalyan sürücü Valentino Rossi, 7 defa şampiyonluğa ulaşarak ikinci sırayı elde etti.
Avustralyalı Mick Doohan ve son 3 yılın şampiyonu İspanyol Marc Marquez ise 5’er kezle üçüncü sırayı paylaştı.
3 kez İstanbul’da yapıldı
MotoGP etaplarına İstanbul Park pisti 3 kez ev sahipliği yaptı.
İstanbul’da 2005, 2006 ve 2007 yıllarında düzenlenen MotoGP yarışlarında iki kez İtalyan Marco Melandri, bir defa da Avustralyalı Casey Stoner birinci oldu.
Yıllar ve şampiyonlar
MotoGP’de 1949’dan bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar şunlar:
Yıl Pilot Takımı Ülke
1949 Leslie Graham AJS Büyük Britanya
1950 Umberto Masetti Gilera İtalya
1951 Geoff Duke Norton Büyük Britanya
1952 Umberto Masetti Gilera İtalya
1953 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya
1954 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya
1955 Geoff Duke Gilera Büyük Britanya
1956 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya
1957 Libero Liberati Gilera İtalya
1958 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya
1959 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya
1960 John Surtees MV Agusta Büyük Britanya
1961 Gary Hocking MV Agusta Rodezya
1962 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya
1963 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya
1964 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya
1965 Mike Hailwood MV Agusta Büyük Britanya
1966 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
1967 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
1968 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
1969 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
1970 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
1971 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
1972 Giacomo Agostini MV Agusta İtalya
1973 Phil Read MV Agusta Büyük Britanya
1974 Phil Read MV Agusta Büyük Britanya
1975 Giacomo Agostini Yamaha İtalya
1976 Barry Sheene Suzuki Büyük Britanya
1977 Barry Sheene Suzuki Büyük Britanya
1978 Kenny Roberts Yamaha ABD
1979 Kenny Roberts Yamaha ABD
1980 Kenny Roberts Yamaha ABD
1981 Marco Lucchinelli Suzuki İtalya
1982 Franco Uncini Suzuki İtalya
1983 Freddie Spencer Honda ABD
1984 Eddie Lawson Yamaha ABD
1985 Freddie Spencer Honda ABD
1986 Eddie Lawson Yamaha ABD
1987 Wayne Gardner Honda Avustralya
1988 Eddie Lawson Yamaha ABD
1989 Eddie Lawson Honda ABD
1990 Wayne Rainey Yamaha ABD
1991 Wayne Rainey Yamaha ABD
1992 Wayne Rainey Yamaha ABD
1993 Kevin Schwantz Suzuki ABD
1994 Mick Doohan Honda Avustralya
1995 Mick Doohan Honda Avustralya
1996 Mick Doohan Honda Avustralya
1997 Mick Doohan Honda Avustralya
1998 Mick Doohan Honda Avustralya
1999 Alex Criville Honda İspanya
2000 Kenny Roberts Jr Suzuki ABD
2001 Valentino Rossi Honda İtalya
2002 Valentino Rossi Honda İtalya
2003 Valentino Rossi Honda İtalya
2004 Valintino Rossi Yamaha İtalya
2005 Valentino Rossi Yamaha İtalya
2006 Nicky Hayden Honda ABD
2007 Casey Stoner Ducati Avustralya
2008 Valentino Rossi Yamaha İtalya
2009 Valentino Rossi Yamaha İtalya
2010 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya
2011 Casey Stoner Honda Avustralya
2012 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya
2013 Marc Marquez Honda İspanya
2014 Marc Marquez Honda İspanya
2015 Jorge Lorenzo Yamaha İspanya
2016 Marc Marquez Honda İspanya
2017 Marc Marquez Honda İspanya
2018 Marc Marquez Honda İspanya
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