MotoGP’de sezon başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix’si ile başlayacak.

08 Mart 2019, Cuma 11:27
- A +
MotoGP’de sezon başlıyor

Katar’ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek.

Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP’de 19 yarışa sahne olacak sezon, 17 Kasım’da İspanya’nın Valencia kentinde sona erecek.

2019 takvimi

MotoGP’de 2019 yılı takvimi şöyle:

Katar Uluslararası Losail 10 Mart

Arjantin Termas de Rio Hondo 31 Mart

ABD Amerika 14 Nisan

İspanya Jerez 5 Mayıs

Fransa Le Mans 19 Mayıs

İtalya Mugello 2 Haziran

Katalonya Barcelona-Katalonya 16 Haziran

Hollanda Assen 30 Haziran

Almanya Sachsenring 7 Temmuz

Çekya Brno 4 Ağustos

Avusturya Spielberg 11 Ağustos

Büyük Britanya Silverstone 25 Ağustos

San Marino Uluslararası Misano Marco Simoncelli 15 Eylül

Aragon Aragon 22 Eylül

Tayland Uluslararası Chang 6 Ekim

Japonya Twin Ring Motegi 20 Ekim

Avustralya Phillip Island 27 Ekim

Malezya Uluslararası Sepang 3 Kasım

Valencia Ricardo Tormo 17 Kasım

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.