MotoGP’de sezon başlıyor

Katar’ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek.
Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.
MotoGP’de 19 yarışa sahne olacak sezon, 17 Kasım’da İspanya’nın Valencia kentinde sona erecek.
2019 takvimi
MotoGP’de 2019 yılı takvimi şöyle:
Katar Uluslararası Losail 10 Mart
Arjantin Termas de Rio Hondo 31 Mart
ABD Amerika 14 Nisan
İspanya Jerez 5 Mayıs
Fransa Le Mans 19 Mayıs
İtalya Mugello 2 Haziran
Katalonya Barcelona-Katalonya 16 Haziran
Hollanda Assen 30 Haziran
Almanya Sachsenring 7 Temmuz
Çekya Brno 4 Ağustos
Avusturya Spielberg 11 Ağustos
Büyük Britanya Silverstone 25 Ağustos
San Marino Uluslararası Misano Marco Simoncelli 15 Eylül
Aragon Aragon 22 Eylül
Tayland Uluslararası Chang 6 Ekim
Japonya Twin Ring Motegi 20 Ekim
Avustralya Phillip Island 27 Ekim
Malezya Uluslararası Sepang 3 Kasım
Valencia Ricardo Tormo 17 Kasım
AA