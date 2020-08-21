MotoGP’de heyecan Red Bull Ring’de devam ediyor

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2020 sezonunun beşinci yarışı yine Avusturya’da gerçekleştirilecek.4.3 kilometrelik Red Bull Ring’de 28 tur üzerinden koşulacak yarışta gözler geçtiğimiz hafta podyumun en tepesine çıkan Red Bull sporcusu Andrea Dovizioso’da olacak.

Red Bull KTM takımı da kendi evinde podyuma geri dönmek istiyor. Çaylak sezonunda büyük bir başarıya imza atarak Brno’da hem takımı hem de kendi adına ilk zaferine ulaşan 24 yaşındaki Red Bull sporcusu Brad Binder, takımı Red Bull KTM’nin kendi evi olan Red Bull Ring’de de kazanarak başarılarına devam etmek istiyor.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü saat 12.00’de piste çıkıyor

MotoGP Dünya Şampiyonası içinde yer alan Moto3 Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden ve Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü de Avusturya’daki hafta sonunda podyum hedefiyle pistte olacak. Red Bull KTM Tech3 pilotu Deniz Öncü geçtiğimiz hafta Red Bull Ring’de son turlara kadar birinciliği zorlamıştı. Deniz Öncü’nün mücadelesi TSİ 12.00’de başlayacak.