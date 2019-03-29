MotoGP’de heyecan Arjantin’de sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarışı, Arjantin’in ev sahipliğinde 31 Mart Pazar günü düzenlenecek.

Termas de Rio Hondo şehri ile aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, yarın TSİ 21.05’te sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 31 Mart Pazar günü TSİ 21.00’de 25 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP’de sezonun ilk yarışını, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

Sezonun ilk yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı:

1. Andrea Dovizioso (İtalya): 25 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 20

3. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 16

4. Alex Rins (İspanya): 13

5. Valentino Rossi (İtalya): 11