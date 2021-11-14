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MotoGP Valencia Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda yılın 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix’sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı.

14 Kasım 2021, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
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MotoGP Valencia Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. mücadelesi, İspanya’nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Circuit Ricardo Tormo Pisti’nde düzenlendi.

Pramac Ducati pilotu Jorge Martin, yarışa pole pozisyonunda başlarken, dördüncü sıraya kadar gerileyen Bagnaia, yarışı lider bitirmeyi başardı.

Bitiş çizgisini liderden 0.4 saniye sonra geçen takım arkadaşı Jorge Martin (Ducati) 2’nci, Bagnaia’nın 0.8 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati) da 3. sırayı aldı.

Daha önce şampiyonluğu garantileyen Monster Energy Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise yarışı 5. sırada tamamladı. (AA)


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