Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 18. mücadelesi, İspanya’nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Circuit Ricardo Tormo Pisti’nde düzenlendi.
Pramac Ducati pilotu Jorge Martin, yarışa pole pozisyonunda başlarken, dördüncü sıraya kadar gerileyen Bagnaia, yarışı lider bitirmeyi başardı.
Bitiş çizgisini liderden 0.4 saniye sonra geçen takım arkadaşı Jorge Martin (Ducati) 2’nci, Bagnaia’nın 0.8 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati) da 3. sırayı aldı.
Daha önce şampiyonluğu garantileyen Monster Energy Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise yarışı 5. sırada tamamladı. (AA)