Türkiye'de 10 yılı aşkın 'Transanatolia'yı düzenleyen Burak Büyükpınar, fuarda Türkiye'de bu yıl 24-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinliği ziyaretçiler ve katılımcılara tanıttı. Büyükpınar, fuara katılım ve etkinlikle ilgili TRT Spor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunarak, "Organizasyona özel davetli olarak katıldık, çok büyük ilgi gördük, özellikle çok sayıda İtalyanların başvurması memnun edici" diye konuştu. Bu yıl ki organizasyonda Transanatolia'nın 7 gün süreceğini ve toplam 2 bin 500 kilometre katedeceğini vurgulayan Büyükpınar, " Kayıtları kısa zamanda açtık ve İtalya cephesinden 20'nin üzerinde kayıtlı yarışmacı başvurdu. Motorsiklet grubunda bu sene yarışımız Abant'tan başlayıp 7 gün sonra Göbeklitepe'de sona erecek. Umuyorum bu sene bu önemli etkinlikte 100'e yakın yarışmacıyı konuk edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Fuar süresince özellikle motorsiklet sektörunde yeni modellerin tanıtıldığı fuar çok sayı da önemli sporcuları da konuk etti. Rally Raid dünyasının efsane pilotu aynı zamanda Dakar’ın 10 yıl direktörlüğünü yapmış Hubert Auriol TransAnatolia standını ziyaret ederek Burak Büyükpınar ile uzun süre sohbet etti.

Roma / Dündar Keşaplı







