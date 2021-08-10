Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyon Motor Sporları Merkezi’nde yapımı devam eden Moto Karavan Parkı’nda incelemede bulundu.

Zeybek, burada gazetecilere, Afyon Motor Sporları Merkezi’nin 2018 ile 2019 yıllarında düzenlenen MXGP yarışlarında Uluslararası Motosiklet Federasyon’undan (FIM) ödüller aldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 2020’deki şampiyonayı Afyonkarahisar’da gerçekleştiremediklerini dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"TMF’yle birlikte 2021’de 9. ayak ’MXGP of Turkey’ ile İtalya’dan aldığımız 10. ayak yarışı da ’MXGP of Afyon’ ismiyle 1-8 Eylül’de şehrimizde gerçekleştireceğiz. Afyon Motor Sporları Merkezi’ndeki alanları daha verimli kullanmak adına çalışma içerisindeydik. TMF’nin önerisiyle ve istişareler sonucunda buraya Uluslararası Kamp ve Karavan alanı yapmaya karar verdik. Şu anda dünya standartlarına uygun 25 karavanın aynı anda kamp yapabileceği bir alan oluşturduk. Talep olursa 10-15 karavanlık bir düzenleme daha yapıyoruz. Yine arkamızdaki boş araziyi de çimlendirerek kampçılar için hazırladık. Buradaki çalışmalar yarışlara kadar tamamlanacak. Buraya gelen kampçılarımızda hoşça vakit geçirirler diye düşünüyoruz."

Zeybek, Afyon Motor Sporları Merkezi’ndeki karavan parkında konaklayacak misafirlerin kentteki termal otellerden de indirimli şekilde faydalanabileceğini vurguladı.

"Burada her türlü ihtiyaç düşünüldü"

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de Türkiye’de karavan turizmine de katkı sağlayacak uluslararası standartlarda bir alanın Afyonkarahisar’a kazandırıldığını anlattı.

Moto Karavan Park’ının 25 Ağustos’ta tamamlanacağına dikkat çeken Akülke, "Burada her türlü ihtiyaç düşünüldü. Tuvalet, duş, mutfak, çamaşırhane, ütü odası... Alt yapısıyla dört dörtlük ve standartların üzerinde bir karavan alanını Afyonkarahisar, Türkiye’ye kazandırmış olacak. Onun için bugün çok heyecanlıyım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Akülke, MXGP’deki 100 bin seyirci hedefine de bu yıl ulaşacaklarına inandığını vurgulayarak, Afyonkarahisar’ın Anadolu’daki şehirler arasında değişimin öncüsü olacağını kaydetti.

1-8 Eylül’deki Türkiye MotoFest’e iki sanatçının daha konser vereceği müjdesini veren Akülke, Afyon Motor Sporları Merkezi’nin ilerleyen süreçte fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapmasının hedeflendiğini ifade etti.

AA