MOTED Başkanı Başarı Erbaş: Motosiklete ilgi artarak devam ediyor

Dünyada her yıl yaklaşık 250 milyon kara taşıtı üretiliyor. Bu adetin yaklaşık 150 milyonunun motosiklet üretimi olduğunu düşündüğümüzde, ülkemizdeki önemli bir işgücü olan yaklaşık 1,5 milyon araç üretimi olan otomotive ikinci bir önemli itici iş gücü olarak motosiklet de yerini almaya hazırlanıyor. MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Başkanı Başarı Erbaş şunları kaydetti:

“En yaygın kurye ulaşım aracının motosiklet olmasının sektörün büyümesinde önemli nedenlerden olduğu yadsınamaz. Bunun yanı sıra ucuz, hızlı, ekonomik ulaşım aracı olan motosikletin bireysel kullanım ihtiyacının da artması ile küçük cc’de satış grafikleri yukarıya doğru ivmelendi. Sektörün uzun süredir beklediği canlanmanın 2021 yılında da devam edeceği yönünde gelişmeler göstermekte.”

Sektör gelişime açık

2020 yılında 208 bin 466 adet motosiklet satıldı. 50cc ve elektrikli araç satışları hariç bakıldığında ise bu rakam 107 bin 866 adet olarak gerçekleşti. Erbaş sektörün son 15 yıldır sıkıştığı 100 bin’li rakamlardan birkaç yıl içinde kademeli olarak 300 bin adetlere taşınabileceğini kaydederek şöyle devam etti: “Unutmayalım, artan motosiklet satışları yan sanayinin gelişmesine de olumlu katkılar sağlayacak. Yan sanayinin gelişmesi ile oluşacak istihdamdaki büyüme, ülkemizde üretim yapma fikrini de ortaya çıkaracak ve Türkiye ithal eden ülke konumundan üretici ülke konumuna geçecektir. Bu nedenle vergiler ile iki katına çıkan ürün fiyatlarının üzerindeki vergi yükünün azaltılması bu gelişimi daha da hızlandıracak.”

Motosiklet Festivali yapılacak

2021 yılında şartların iyileşmesi veya pandemi sürecinin kontrol altına alındığına dair bir gelişme olması durumunda sezonda veya sezon sonunda fuar yerine “Motosiklet festivali“ adı altında organizasyon gerçekleşmesi planlanıyor.

Artes projesinin tamanlandığını, motosiklet alımının artık daha kolay ve hızlı yürüyeceğini de bildiren Erbaş, “Tescil Belgesi aynı gün birkaç dakika içerisinde teslim edilerek hem zamandan hem de paradan tasarruf edileceği gibi sektörün gelişimine katkı sağlayacak.İstatistik verilerin daha kapsamlı alınması da sağlanacaktır. Aynı zamanda hatalı araç ve sahteciliğin önüne geçilmiş olundu” dedi.



