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Mostafa Mohammed tarihe geçti! 20 yıl sonra bir ilk

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak transfer olan Mısırlı golcü Mostafa Mohammed, dün gece çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçında tarihe geçti.

09 Eylül 2022, Cuma 09:00 Son Güncelleme:
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Mostafa Mohammed tarihe geçti! 20 yıl sonra bir ilk

Süper Lig devi Galatasaray 'a geçtiğimiz sezon Zamalek'ten kiralık olarak transfer olan Mısırlı golcü Mostafa Mohammed, sezon biter bitmez bonservisiyle birlikte sarı kırmızılı ekibe transfer oldu. 

NANTES'E KİRALANDI

Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk ile Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Mısırlı golcü Mohammed, Fransız ekibi Nantes'e 250 bin euroluk ücretle kiralık gitti. 

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TARİHE GEÇTİ

Bu sezon Nantes'ten 6 maça çıkan 24 yaşındaki Mısırlı golcü 2 gol ve 1 asiste imza attı. Dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Nantes'in Olympiakos'la karşılaştığı maçta Mostafa Mohammed tarihi geçti. 

20 YIL SONRA GOL ATAN İLK FUTBOLCU

UEFA Avrupa Ligi'nde G grubu 1. maçında Olympiakos ile Nantes karşı karşıya geldi. Nantes'in 2-1 kazandığı maçta Nantes'in ilk golünü atan Mostafa Mohamed kulüp tarihine geçti. Mostafa Mohamed bu golle Nantes kulübünün 20 yıl sonra Avrupa'da gol atan ilk futbolcusu oldu.

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