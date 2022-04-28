Süper Lig 'de bu sezon hedeflerin çok gerisinde kalan ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarından mahrum kalacak Galatasaray 'da tüm gözler seçime çevrildi. Transfer çalışmaları için yeni yönetim beklenirken Mostafa Mohammed'de FIFA tehlikesi ortaya çıktı.

Son tarih 1 Temmuz

Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini aralık ayında almıştı. Akşam'ın haberine göre; Yapılan anlaşma gereği ise; Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor. Mısır temsilcisi de Galatasaray'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor. Mısır basını da paranın yatırılmaması halinde Muhammed'in bir başka takıma satışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yönetmelik gözden geçiriliyor

Mısır'da yapılan bir haberde şu ilginç ifadelere yer verildi: "Zamalek kulübünün Galatasaray'la yaptığı sözleşme önümüzdeki temmuzdan itibaren bu tutarın ödeneceği yönünde. Bu da Zamalek'in şu anda bu paradan yararlanamayacağı anlamına geliyor. Zamalek yetkilileri ise tüm anlaşmayı ve FIFA yönetmeliğini yeniden gözden geçiriyor. Zamalek kulübünün yönetimi, Mısırlı başarılı forvet Mustafa Muhammed'in bonservisinin ödenmeden Galatasaray kulübünü oyuncuyu başka takıma sattırmamakla tehdit etti.

Transfer için istiyorlar

FIFA yönetmeliğinde herhangi bir kulübün anlaşma ücretini ödemeden futbolcuyu başka bir kulübe satmasına izin verilip verilmeyeceğine bakıyorlar. Zamalek kulübünün Galatasaray'dan bu miktarı talep etmesinin sebebi Sporting Lizbon ile Martimo'ya verilen cezayı ödeyebilmek. Ayrıca yeni transferler için kaynak oluşturmak. Bu sebeplerden dolayı Zamalek parayı şu anda almak istiyor." Galatasaray'a yakın kaynaklar, Mustafa Muhammedin bonservisinin alınmaması halinde ikinci Franck Ribery vakasının yaşanacağını düşünüyor.









(Skorer)