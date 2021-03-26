Afrika Uluslar Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Mısır, Kenya'ya konuk oldu.

Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Maöa ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Mostafa Mohamed, 88 dakika oyunda kalırken, takımının attığı golün asistini yaptı. Busonuçla puanını 9'a yükselten Mısır, bitime bir maça kala Afrika Uluslar Kupası vizesi almayı başardı. Mısır, formalite icabı oynayacağı gruptaki son maçında Komorlar ile karşılaşacak.

En fazla şampiyon olanlardan biri

Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nın en başarılı ülkelerinden biri konumunda. 1959, 1974, 1986 ve 2006 yıllarında turnuvayı kazanan Mısır, elde ettiği 4 şampiyonlukla Ghana ile birlikte zirvede bulunuyor.