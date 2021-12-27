Mostafa Mohamed, uzun yıllar Galatasaray forması giymek istiyor

Galatasaray 'ın satın alma opsiyonunu kullandığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Mostafa Mohamed, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu vurgulayan ve uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirten 24 yaşındaki Mısırlı forvet, şu ifadeleri kullandı:

'Elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğim'

''Öncelikle teşekkür ederim. Ben çok mutluyum, büyük bir mutluluk yaşıyorum. Buraya geldiğimden beri gerçekten evim gibi hissediyorum. Böyle bir sıcaklık var burada. Galatasaray gibi büyük bir takıma imza attığım için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar bu takıma hizmet edeceğim. Taraftarımıza gerçekten güzel bir şeyler sunmak istiyoruz. Şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz. Onun için ben buradan herkese söz veriyorum. Elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğim.''







