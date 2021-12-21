Mostafa Mohamed: Üzgünlüğümü anlatacak kelime bulamıyorum

Süper Lig 'in 18. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray , lider Trabzonspor 'un 21 puan gerisine düştü. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sarı Kırmızılı ekibin Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, toparlanıp ayağa kalkacak güce sahip bir takım olduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Uzun vadeli, şampiyonluk için oynuyoruz'

''Çok üzgünüm. Üzgünlüğümü anlatacak kelime bulamıyorum. Sadece bir maç kazanmak için oynamıyoruz. Uzun vadeli, şampiyonluk için oynuyoruz. Bu şekilde görüyoruz ve hazırlanıyoruz ama terslikler olabiliyor. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm.''

'Galatasaray ayağa kalkabilecek bir takım'

''Bazı pozisyonları iyi değerlendiremedik. Bundan sonra fırsatları değerlendirmek için daha iyi çalışmamız, daha hırslı olmamız lazım. Biz Galatasarayız. Galatasaray’ı tekrar olması gereken yere getirmemiz gerekiyor. Bu durumu kabullenemiyoruz. Galatasaray ayağa kalkabilecek bir takım. İnşallah tekrar eski halimize döneceğiz.''





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