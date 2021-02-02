Mostafa Mohamed şova hazır

Falcao'nun sakatlığı, Diagne'nin de Premier Lig'e gönderilmesiyle forvet hattında değişikliğe giden Galatasaray, önce Halil Dervişoğlu'nu, ardından Mostafa Mohamed'i aldı. Mısır'daki askerlik sorununu çözüp İstanbul’a gelen 23 yaşındaki forvet, "Başlıyoruz" mesajıyla Galatasaray taraftarına seslenirken, fiziksel açıdan kendisini çok iyi hissettiğini ve bir an önce sahada olmak istediğini teknik ekibe bildirdi. Kulüp de dün transferi açıklayıp KAP bildirimi yaptı. Mohamed’in 2 milyon Dolar’a 1.5 yıllığına kiraladığını belirten Sarı-Kırmızılılar’ın, 1 Temmuz 2022’ye kadar 4 milyon Dolarlık satın alma opsiyonu var. Yarım sezon için 400 bin Dolar kazanacak olan genç forvet gelecek sezon 725 bin Dolar alacak.