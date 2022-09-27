2020-2021 sezonu devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten, Galatasaray 'a transfer olan ve o yarım dönemde Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed geçen sezonki düşüşü sonrasında Fransız ekibi Nantes'a kiralanmıştı. Mısırlı forvet yeni takımında kendini buldu. Fransız temsilcisinde çıktığı 11 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu Nantes'ta, Eylül ayının oyuncusu seçildi.

Opsiyonu kullanılacak

Nantes 250 bin Euro kiralama ücretiyle kadrosuna kattığı başarılı golcünün sözleşmesine 5.75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu. Özellikle Fransa basınında çıkan haberlere göre; Sarı-Yeşilliler, Mostafa Mohamed'in bu opsiyonunu kullanacak. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray Zamalek'ten toplamda 5.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı oyuncudan 500 bin Euro kâr edecek.