Galatasaray 'a 2020-2021 sezonu devre arasında gelen ve yarım sezonda harika performans sergileyen Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılılar'daki bir sonraki sezonunda beklentilerin altında kalmıştı. Sezon başında da yeni bir yapılanmaya giden Cim Bom, Mısırlı oyuncuyu 5.75 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Nantes'a kiralamıştı.

Karabağ ile yarışıyorlardı

24 yaşındaki futbolcu, Nantes performansıyla Sarı-Kırmızılı camiayı adeta kıskandırıyor. Galatasaray'ın golcüleri skor sorunu çekerken Mostafa Mohamed ise gollerine devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde G Grubu'nda mücadele eden Fransız ekibi, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Kupa 2'de kalma yarışı veriyordu.





Mohammed attı ve attırdı

Gecenin maçlarında Nantes, Olympiakos deplasmanına konuk olurken, Karabağ da Frankfurt'u ağırladı. Sarı-Yeşilliler, Yunan ekibini Mostafa Mohamed'in bir gol atıp, bir de asist yaptığı karşılaşmada 2-0 devirdi. Karabağ ise Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı.

1 puan farkla yoluna devam etti

Bu sonuçların ardından Freiburg grubu 14 puanla lider tamamladı, Nantes 9 puanla ikinci olup UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Karabağ 8 puanla Konferans Ligi bileti aldı, Olympiakos 2 puanla son sırada kaldı.

7 gol, 4 asist...

Nantes'a hayat veren Mohamed ise bu sezon 21. maçında 7 gol, 4 asiste ulaştı.