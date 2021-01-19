Mostafa Mohamed kadro dışı bırakıldı

Mısır temsilcisinin, St. Etienne ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkaramaması sonrasında, 23 yaşındaki santrforun en ciddi talibi Galatasaray kaldı. Sarı-Kırmızılılar da Zamalek'e son teklifini yaptı ve cevabı beklemeye koyuldu. Ligdeki son 4 karşılaşmada kadroya alınmayan Mohamed, 2021 yılında hiç forma giyme şansı bulamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Mutlaka kadromda görmek istiyorum" dediği Mısırlı golcü, Sarı-Kırmızılı kulübün ara transferde yapacağı iki takviyeden biri olacak gibi görünüyor.



