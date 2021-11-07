Süper Lig 'in 12. haftasında Galatasaray , Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Mostafa Mohamed, "Biz Fatih Terim gibi bir teknik direktörümüz olduğu için çok şanslıyız. Çok iyi hazırlanıyor. Bizler de çok iyi hazırlandık bu maç için" dedi.

Beşiktaş maçında kaçan penaltı ve Lokomotiv Moskova maçında yaşadığı tartışmalı pozisyona ilişkin görüşleri de sorulan Mısırlı yıldız, "Forvet olarak elbette gol atmayı çok seviyorum. Ama burada benim çabam takıma yardım etmek. Lokomotiv Moskova maçında pasta bir hata olabilir. Ben onu telafi ederim ilerleyen haftalarda" dedi.



