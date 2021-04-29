Mostafa Mohamed bu sefer atamadı

O mücadelede bir topu da direkten dönen Mısırlı futbolcu dün gece ilk 11'de sahaya çıktı. Halil ile birlikte çift forvet olarak oynayan Mohamed kapanan Konya savunması arasında golle buluşamadı. Takımının temposuz oyunu 23 yaşındaki oyuncuyu da olumsuz etkiledi. İlk 45'te girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazanan, 3 hava topu alan Mohamed'in hücum performansı ise yeterli olmadı. Mısırlı sadece tek şut atabildi, onda da isabet sağlayamadı. Fatih Terim devre arasında Mohamed'i Babel ile değiştirdi.