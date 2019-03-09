Mossoro: Yaşın önemi yok, kendime iyi bakıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı.

Mücadelenin ardından tecrübeli futbolcu Mossoro, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Mossoro'nun maç sonu açıklamaları:

"35 yaşında olmama rağmen iyi oynadığımı düşünüyorum. Yaşın önemi yok, kendime iyi bakıyorum. Son haftalarda maça iyi başlıyoruz, Fenerbahçe'ye karşı da bunu yaptık. Fenerbahçe konumu ne olursa olsun kaliteli ve büyük bir camia. Bugün inancın zaferiydi."