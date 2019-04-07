Mossoro: Golün tartışlacak bir yanı yok

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mossoro, Konyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

07 Nisan 2019, Pazar 22:03
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Mossoro: Golün tartışlacak bir yanı yok

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Mossoro ve 69'uncu dakikada Visca kaydetti. Medipol Başakşehir 61 puanla liderliğini sürdürürken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mossoro, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Golün tartışılacak hiçbir yanı yok. Gol gayet temiz, hatta rakip oyuncu bana vuruyor. Bu gol kesinlikle tartışmaya açık değil."

"Şimdi 7 finalimiz var. Ayaklarımızı yere sağlam basarak maçlarımızı kazanmak ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz."

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