22.00’da başlayan bisikletseverler, Kremlin’in Vodovzvodnaya Kulesi’nden başlayarak Suvorovskaya Meydanı’na kadar yaklaşık 11 kilometre yol kat etti.

Kentteki bisiklet kültürünün geliştirilmesi, sağlıklı yaşam biçiminin teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen festivalde bir Guinness Rekoru da kırıldı. Suvorovskaya Meydanı’nda 2 bin 500’ü aşkın kişi ile dünyanın en büyük insandan bisiklet figürü oluşturuldu.

(Cyclist)