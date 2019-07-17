Moskova'da dünyanın en büyük insandan bisiklet figürü yapıldı
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen bisiklet festivalinde 2 bin 500’ü aşkın kişinin katılımıyla dünyanın en büyük bisiklet figürü oluşturularak Guinness Rekorlar Kitabı’na girildi. Gece saatlerinde gerçekleşen festival kapsamında 15 bini aşkın kişi bisiklete bindi.
22.00’da başlayan bisikletseverler, Kremlin’in Vodovzvodnaya Kulesi’nden başlayarak Suvorovskaya Meydanı’na kadar yaklaşık 11 kilometre yol kat etti.
Kentteki bisiklet kültürünün geliştirilmesi, sağlıklı yaşam biçiminin teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen festivalde bir Guinness Rekoru da kırıldı. Suvorovskaya Meydanı’nda 2 bin 500’ü aşkın kişi ile dünyanın en büyük insandan bisiklet figürü oluşturuldu.
(Cyclist)