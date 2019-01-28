Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci ve 31'inci dakikalarda Mehmet Ekici ile 86'ncı dakikada Mehmet Topal kaydetti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28'inci dakikada Mina ve 45+3'üncü dakikada Donald kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Moses'in maç sonu açıklamaları:

"Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Sahaya çıktığımda inanamadım. Fenerbahçe taraftarını duymuştum ama bunu kendi gözlerimle görmek inanılmazdı. Buraya gelen herkese teşekkür ederim, bana güven verdiler, beni motive ettiler."

"Fenerbahçe'ye geldiğim günden beri kendimi farklı hissediyorum. Fenerbahçe'nin gücünü hissettim. Burada futbol anlamında harika işler yapmak istemiyorum."

“Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, bunu gördüm ve ben de böyle bir kulübün parçası olmak istiyorum”