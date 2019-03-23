Chelsea'den ocak ayında 1.5 yıllığına kiralanan Nijeryalı futbolcu iddialı konuştu.

Lige verilen aranın kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Moses, “Son haftalarda çıkışa geçtik. Bu arada, eksiklerimizi kapatmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ligde son 8 maçımız kaldı. Kaliteli bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Bence 8 maçın tamamını kazanmamız sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, hafta hafta ilerlemeleri gerektiğini söyleyerek, “Galatasaray derbisi yakın. Ancak önce Ankaragücü maçına odaklanıp, daha sonra derbiyi düşünmeliyiz” yorumunu yaptı.

‘Beni seneye görün’

Son olarak kendi performansına değinen Moses, “Henüz beklenen katkıyı vermediğimin farkındayım. Takıma geç katılmamın bunda etkisi var. Bu ara, benim için bir avantaj. Kalan bölümde çok daha fazla katkı sağlayacağıma eminim. Önümüzdeki sezon ise gerçek Moses’ı izleteceğim” iddiasında bulundu.

Yusuf Dursun

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