Trabzonspor’da harikalar yaratan Nwakaeme, ülkesinde de dikkatleri üzerine çekti. Hapoel Beer Sheva’dan geldiği bordo-mavililerde takımın en etkili ismi olan, Antalyaspor karşısında bir gol atıp bir asist yaptığı dünkü maçın ardından Karedeniz ekibinde 10 gol-6 asistlik istatistiğe ulaşan futbolcuya milli takım kapıları açıldı.

Sadece 1 kez milli oldu

Bugüne kadar sadece 1 kez Nijerya Milli Takımı forması giyen 30 yaşındaki forvetin ismi, Süper Kartallar ile anılmaya başlandı. İsrail’den geldiği Türkiye’de formunun zirvesine çıkan Nwakaeme’nin, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek ülkenin kadrosuna alınması yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Hazır Moses de yokken!

Fenerbahçeli Victor Moses’in, milli takımı geçen sene kendi isteğiyle bıraktığına dikkat çekildi. Anthony Nwakaeme’nin Moses ile aynı pozisyonda oynayabildiğinin altı çizilerek, bu durumun Trabzonsporlu futbolcunun milli takıma çağrılmasını daha da kolaylaştıracağı belirtildi. Futbolcunun mutlaka, dev turnuvanın kadrosunda bulunması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Beer-Sheva’yı pişman etti

Nwakaeme’nin Trabzonspor’daki müthiş formu, eski takımında üzüntüyle karşılandı. Bu sezon gol yollarında etkisiz kalan Hapoel Beer-Sheva’nın, bordo-mavililere verdiği oyuncunun yerini dolduramadığı ve bu yüzden İsrail liginde istediği yerde olmadığı vurgulanarak yaşanan pişmanlık işaret edildi. (Skorer)