Moses'in tek düşüncesi Fenerbahçe

Daha önce Nijerya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklayan Victor Moses, ülkesinden gelen çağrıya ''Fenerbahçe'de beklentilere karşılık vermem şart. Sezon sonu tekrar bu konuyu değerlendiririz'' cevabını verdi.

31 Mart 2019, Pazar 09:34
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Moses'in tek düşüncesi Fenerbahçe

Chelsea’den 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses, daha önce Nijerya Milli Takımı’nı bıraktığını açıklamıştı. Şu an bütün mesaisini Fenerbahçe’nin başarısı için harcayacağını açıklayan Moses’e, ülkesinden çağrı geldi.

Milli takım yetkilileri, Moses’le yaptıkları görüşmede, “Bu kararından vazgeç. Haziran ayında Mısır’da yapılacak Afrika Kupası’nda ülke milli takım formasını giy ve bizlere katkı yap” dediler. Ancak yıldız futbolcu, “Buradaki beklentilere karşılık vermem şart. Sezon sonu tekrar bu konuyu değerlendiririz” cevabını verdi.

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