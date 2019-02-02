Moses kalitesini belli etti

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı en flaş oyuncu tartışmasız ki Victor Moses’ti. Chelsea’den 1.5 seneliğine kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu, Yeni Malatya maçında olduğu gibi dün yine ikinci yarıda oyuna girdi.

64. dakikada sahaya ayak basan Moses, 73’te orta sahada Jailson ile birlikte pres yapıp topu kazandı, ardından şık çalımlarla ilerledi. Moses, Jailson’un çevirdiği topta çok klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Moses, hem Kadıköy’deki futbolseverlere hem de kulübedeki hocası Ersun Yanal’a derin bir ‘oh’ çektirdi.