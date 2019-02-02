Moses kalitesini belli etti

Chelsea’den transfer edilen Victor Moses, dünkü maçta yine sonradan oyuna girdi bu kez kalitesini gösterdi. Nijeryalı yıldız kendi hazırladığı pozisyon sonrası klas bir golle fişi çekti!

02 Şubat 2019, Cumartesi 06:07
- A +
Moses kalitesini belli etti

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı en flaş oyuncu tartışmasız ki Victor Moses’ti. Chelsea’den 1.5 seneliğine kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu, Yeni Malatya maçında olduğu gibi dün yine ikinci yarıda oyuna girdi.

64. dakikada sahaya ayak basan Moses, 73’te orta sahada Jailson ile birlikte pres yapıp topu kazandı, ardından şık çalımlarla ilerledi. Moses, Jailson’un çevirdiği topta çok klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Moses, hem Kadıköy’deki futbolseverlere hem de kulübedeki hocası Ersun Yanal’a derin bir ‘oh’ çektirdi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.