Moses geleceği hakkında konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Moses'ın 58. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 3 maça taşıdı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Moses, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Nijeryalı futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Bizim için son derece önemli bir 3 puandı. Son derece iyi karakter gösterdik. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu karakteri sahaya yansıttık. Ben de gol attığım için mutluyum, burada keyif almak istiyorum. Son maç kaldı, onu da kazanmak istiyoruz."

"Şunu açık söylemek lazım, ben buraya gelirken 18 aylık bir sözleşmeye imza attım. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama ben buraya gelirken oynamaya, keyif almaya geldim. Şu anda keyif alıyorum, hocam da bana güveniyor."